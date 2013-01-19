«Свобода» считает, что конкурс Табачника направлен на вытеснение украинского языка

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Волынской областной организации ВО «Свобода».

Волынская организация «Свободы» требует отказаться от проведения этого конкурса на территории Волынской области, поскольку считает его таким способствующим русификации подрастающего поколения и вытеснению украинского языка.

В «Свободе» отмечают, что заявка на участие в конкурсе напоминает отчет по введению русского языка в школах Украины. «Так, в документе, который нужно подать организаторам конкурса, и который можно загрузить на сайте, необходимо, среди всего прочего, указать общее количество учеников в школе, сколько из них в каждом классе согласились принять участие в конкурсе, а также фамилию и контакты лица, ответственного за проведение конкурса «Лукоморье» в каждом учебном заведении», - отмечается в сообщении.

Кроме того, за участие в конкурсе по популяризации русского языка каждый участник должен переслать оргкомитету, который находится в городе Луганск, по 14 грн, добавили в «Свободе».

Между тем, отмечают в партии, никаких инициатив, направленных на поддержку и утверждение украинского языка со стороны министерства, возглавляемого Д.Табачником, нет. «Свобода» напоминает, что, наоборот, 25 октября 2010 года Д.Табачник подписал указ, «которым фактически лишил государственной поддержки международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцика».

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«Волынская областная организация ВО «Свобода» считает, что всеукраинский конкурс по русскому языку «Лукоморье» в условиях нынешней политики правящего блока Партии регионов и коммунистов является возобновлением русификации, потому ему не место на территории области», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2012 года Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины издало приказ №1378 о проведении Всеукраинского конкурса по русскому языку «Лукоморье» среди учеников 2-11 классов.

В Правилах указывается, что конкурс “Лукоморье” проводится с целью популяризации среди учащейся молодежи знания языков, активизации и актуализации изучения русского языка в учебных заведениях; повышения уровня знаний по русскому языку; развития исследовательских способностей учеников; поддержки и повышения эффективности работы учителей русского языка”.

Основными заданиями конкурса является, в частности, повышение интереса учеников к изучению русского языка и культуры; углубление и структуризация знаний учеников по русскому языку; создание почвы в подготовке к государственной итоговой аттестации и внешнему независимому оцениванию по русскому языку; привлечение широкого круга сельской молодежи к активному участию в интеллектуальных соревнованиях по русскому языку; активизация внеклассной и внешкольной работы по изучению русского языка и тому подобное.