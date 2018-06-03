Табачник снова не полюбил украинский язык и склонил к этому президента?

Конкурс Яцыка организовать – это же не ремонт в министерстве по завышенным ценам проводить... Лига меценатов – откаты не дает. Что возьмешь с украинского языка?.. В театре имени Франко состоялась церемония награждения победителей...

Во вторник в столичном Национальном театре им. Ивана Франко собрались юные почитатели и знатоки украинского языка: школьницы с бантами и в вышиванках, ребята в галстуках, курсанты в парадной форме. Вчера там прошла церемония награждения победителей XI Международного конкурса украинского языка имени Петра Яцыка.

Нынешний конкурс впервые за свою историю стартовал без приказа министра образования. Из-за чего даже оказался под угрозой срыва, и буквально за 8 дней до открытия на сайте Минобразования в конце концов появилось письмо чиновника Дмитрия Табачника относительно его проведения. Не приказ, а именно письмо, то есть рекомендация, не обязательная к выполнению.

В ведомстве Табачника объяснили, что конкурсом Яцыка там не будут заниматься, потому что будут отвечать за основанный международный литературный конкурс ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко. Приказ о его проведении подписал президент Янукович, конечно, с подачи Табачника.

– Табачник объяснил, что Минобразования не будет заниматься в дальнейшем конкурсом Яцыка, потому что, мол, в министерстве нет средств на два конкурса, – рассказывает исполнительный директор Лиги украинских меценатов, сопредседатель координационного совета Международного конкурса украинского языка им. П.Яцыка Михаил Слабошпицкий. – Но ни разу за все 11 конкурсов ни одной живой гривни Минобразования не предоставляло. Конкурс проводился полностью за средства Лиги украинских меценатов. Все премии финансировала Лига украинских меценатов. Только три года тому назад были введены президентские стипендии для 14 участников. А на протяжении конкурса премии получают свыше 1000 победителей и призеров разных этапов областных и общенациональных соревнований.

– Просили ли вы средства у министерства? – интересуемся у господина Слабошпицкого, ведь чиновники Минобразования в кулуарных разговорах заверяли, что организаторы конкурса хотели от образовательного ведомства именно денег.

– Мы никогда не просили средств. Это позиция Лиги, чтобы быть независимыми. Нам необходима организационная поддержка. Мы брали конкурс на себя. Как приняли этот бюджет в 780 тысяч гривен, так поныне мы его обеспечиваем. Бывали случаи, когда мы просили Минобразования освободить от налогообложения премии победителей. Или просили министерство чем-то отметить учителей, чьи ученики стали победителями. Но ничего с этого не получилось.

Организаторы конкурса имени Яцыка не против конкурса Шевченко. Говорят, напротив, ситуация с украинским языком сейчас такая, что нужна сотня разных поощрительных соревнований в поддержку украинского языка. Но дьявол, как говорят, кроется в деталях. Конкурс имени Шевченко – не является конкурсом исключительно украинского языка. У него другая философия. В указе Януковича отмечено, что этот конкурс направлен “на повышение уровня знаний по украинскому языку и литературе, родным языкам и литературам, воспитание у молодого поколения любви к языкам Украинского народа, обеспечение их всестороннего развития”. Что Виктор Федорович вложил в неологизм “языки Украинского народа” остается только догадываться. Но в любом случае, украинским, мягко говоря, здесь решили не ограничиваться.

Но нужно воздать должное пиарщикам Табачника – неплохо поработали, избрав для названия конкурса беспрекословный бренд украинской нации – имя Шевченко.

Ни один представитель министерства на церемонии награждения победителей так и не появился. И впервые дипломы победителей дети получали без подписи министра.

– Дело в том, что у Табачника есть проблемы с украинским языком – он его не любит, – говорит исполнительный директор Лиги украинских меценатов. – И мы не считали нужным, чтобы его фамилия там была.

Первым юных знатоков украинского языка приветствует и благословляет Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет.

– Странно, имеем государство, а должны еще беспокоиться о возрождении своего родного языка, – говорит Патриарх УПЦ КП. – Но мы достигнем того, что весь украинский народ будет знать украинский язык. В этом отношении церковь играет важную роль. Потому что мы верующих учим молиться на украинском языке. Русификация в Украине происходила через церковь и через школу. И поработители достигли своей цели. Украинский язык сохранило село. И теперь эти побеги растут уже и в городах, и в столице Украины. Конкурс, который вы проводите, свидетельствует, что любовь к украинскому языку растет. Хотя растет и противодействие. Но, несмотря на противодействие, они успехом не увенчаются. Потому что есть мы.

– Здесь я бы должен был зачитать приветствие от президента, – продолжает церемонию Слабошпицкий. – Но не зачитаю. Потому что его нет.

Хотя в прошлом году Янукович в приветствии по случаю завершения X конкурса назвал его “неоценимой инвестицией в будущее нашего государства”. Было да сплыло…

Обещалась прийти на церемонию награждения оппозиционер Юлия Тимошенко. Но якобы заболела. От ее имени юных победителей приветствовал председатель Союза писателей Украины, бютовец Владимир Яворивский

Но настоящей звездой праздника оказался лидер группы “Тартак” Сашко Положинский. Певец на собственном примере рассказывал молодежи на их языке, без официоза и наставлений, что украинский язык – это модно и временами еще и довольно выгодно.

– В 15 лет, еще во времена Советского Союза, я попал в военный интернат – привет лицеисты! – И там меня, украинского парня, учили постоянно общаться на русском языке, – рассказывает Сашко. – С тех пор несколько лет я преимущественно общался на русском. Но потом фестиваль “Червона рута” в 1989 году, украинская музыка, и я постепенно начал изменять свое мировоззрение и в какой-то момент перешел на украинскую. Я отучил себя разговаривать на суржике и начал учить новые незнакомые слова. Я играл в КВН, и мы одними из первых начали шутить на украинском. Причем удачно шутить. В 1997 году создал “Тартак”. Мы приняли участие в “Червоной руте”, победили. С тех пор я начал становиться звездой, звездой, которая поет на украинском языке. Я очень часто – внимание, ребята! – слышу от девушек комплимент: ой, нам так нравится ваш украинский язык. Бывают временами и жесткие конфликты из-за того, что общаюсь на украинском, но это тоже неплохо – есть возможность проверить силу собственного духа, и физическую силу иногда также. На украинском языке разговаривать модно, если ты делаешь это классно. Прекрасно, что есть этот конкурс. Господин Яворивский вспомнил, как отстаивали непринятие закона о языках. Я был на нескольких акциях протеста против принятия данного закона. И, к сожалению, я не видел там, например, Союза украинских писателей в полном составе, я не видел там тысячи учителей украинского языка, своих коллег-артистов, которые поют на украинском. А мы все зарабатываем на жизнь украинским языком. Мы не додумались, что нужно защитить его, в определенный момент выйдя на протестные акции. И когда сейчас говорят хорошие слова, как хорошо, что Юлия Тимошенко поддержала конкурс своей премией, вспомним, как она поддерживала украинский язык, приглашая антиукраинских исполнителей на свои промоконцерты перед выборами. Если мы перед молодежью здесь рассказываем, что мы за украинский язык, то мы должны быть за него не только на сцене, но и в жизни.

Зал взорвался овациями. Депутаты помрачнели.

Несмотря на препятствия, XI конкурс им. Яцыка состоялся. Организаторы убеждены, что будет двенадцатый. Но угрозы все же видят в первую очередь в организационной поддержке.

– У нас нет на церемонии детей из Киева... Не дают. И достаточно оригинальным способом – перенесли на сегодня тестирование, следовательно, нельзя отрывать детей, – рассказывает Слабошпицкий. – Мы пригласили только столичные учебные заведения, которые не подчиняются Минобразования, и победителей.

Допускают, что, возможно, не будут выплачивать президентские стипендии победителям. Но их не так уже и много, если сравнить с количеством премий Лиги украинских меценатов.

– В предыдущих конкурсах каждый год было до 5 миллионов участников. Это что-то да и значит, – говорит Слабошпицкий.

***Мы не хотели сводить “нелюбовь” господина Табачника к украинскому языку только к каким-то идеологическим или политическим мотивам. Все может оказаться намного более банально... Конкурс организовать – это же не ремонт в министерстве проводить. Лига меценатов – откаты не дает. Что возьмешь с украинского языка?

Анна Ященко