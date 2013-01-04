В Киеве «заминировали» офис Киевстара
14:33, 04 января 2013Общество
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В Киеве аноним сообщил о заминировании центрального офиса компании мобильной связи “Киевстар”.
В Киеве заминировали офис «Киевстара»
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, сегодня около 12.30 по спецлинии “102” поступило сообщение от неизвестного гражданина о заминировании центрального офиса компании. При этом он указал неправильный адрес: улица Демиевская.
На всякий случай, как отметили в милицейском главке, без эвакуации персонала было проведено обследование помещения “Киевстара” на Крещатике, но взрывчатка найдена не была.
Сейчас взрывотехнические следственно-оперативные группы с привлечением кинологов, а также работники МЧС обследуют помещение “Киевстара” на улице Дегтяревской.
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