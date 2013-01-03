Азаров уже видит, что весенняя посевная кампания будет непростой
11:59, 03 января 2013Общество
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Премьер-министр Николай Азаров констатирует, что весенняя посевная кампания будет непростой.
Азаров уже видит, что сеять Украина будет непросто
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодня заседание Кабинета министров.
”Серьезное движение вперед необходимо в индустриализации сельскохозяйственного производства. Позитивные сдвиги в животноводстве нужно не просто закрепить, а вывести на новый уровень. Выращивание зерновых практически везде, где есть условия, нужно осуществлять по передовым индустриальным технологиям. И уже сейчас начать подготовку к непростой – это уже сегодня понятно – весенне-полевой кампании”, - сказал Н.Азаров.
Он отметил, что отвечает за это министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.
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