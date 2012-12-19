Руководители НСЖУ и Медиа-профсоюза провели переговоры в Варшаве

Председатель Национального союза журналистов Украины Олег Наливайко та председатель Независимого медиа-профсоюза Юрий Луканов провели в Варшаве переговоры с президентом Ассоциации польских журналистов Кшиштофом Сковронским о возможных совместных украинско-польских проектах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Медиа-профсоюза.

В частности, участники переговоров предварительно договорились о проведении второго конкурса профессионального мастерства для украинских журналистов. Также обсуждались планы организации украинско-польского профессионального форума в составе приблизительно 50-60 журналистов, который бы рассмотрел украинско-польские проблемы в контексте объединенной Европы и качество их освещения в СМИ. В следующем году предварительно планируется провести две такие встречи: одну в Польше, другую - в Украине.

Обсуждались и другие проекты, среди которых - возможность предоставления консультаций со стороны поляков при разгосударствлении украинских СМИ, стажировка в Польше для молодых украинских журналистов, участие поляков в международном конкурсе школьных газет, мастер-классы известных польских журналистов для студентов институтов журналистики в Украине.

Как отмечается в сообщении, О.Наливайко и Ю.Луканов были приглашены в Варшаву для участия в традиционных торжествах Ассоциации польских журналистов по случаю подведения итогов года и награждения лучших профессионалов в польской журналистике.