Луцкие педагоги будут учит украинскому языку детей в Польше
19:29, 09 июня 2006Общество
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Это элемент проекта трансграничного сотрудничества
Луцкие педагоги будут обучать украинскому языку детей на польской Холмщине.
В Дубяницком общеобразовательном лицее на Холмщине Люблинского воеводства дети одного из классов будут учить украинский язык с начала нового учебного года, сообщили УНИАН в Центре Европейской Информации в Луцке.
Сейчас дирекция Дубяницкого лицея ведет переговоры с преподавателями высших учебных заведений Луцка о сотрудничестве.
Изучение языка соседнего народа – это элемент проекта трансграничного сотрудничества «Познания и Приязнь», который лицей подписал с Обществом польской культуры в Луцке, - отметили в ЦЕИ в Луцке.
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