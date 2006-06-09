Луцкие педагоги будут учит украинскому языку детей в Польше

Луцкие педагоги будут обучать украинскому языку детей на польской Холмщине.

В Дубяницком общеобразовательном лицее на Холмщине Люблинского воеводства дети одного из классов будут учить украинский язык с начала нового учебного года, сообщили УНИАН в Центре Европейской Информации в Луцке.

Сейчас дирекция Дубяницкого лицея ведет переговоры с преподавателями высших учебных заведений Луцка о сотрудничестве.

Изучение языка соседнего народа – это элемент проекта трансграничного сотрудничества «Познания и Приязнь», который лицей подписал с Обществом польской культуры в Луцке, - отметили в ЦЕИ в Луцке.