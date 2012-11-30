Мэр города поймал школьников, которые третий раз пришли его грабить
Мэр Кобеляк (Полтавская обл) задержал троих детей, которые несколько раз грабили его дом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила представитель Кобелякского райотдела УМВД в Полтавской области Вера Гомонюк.
По ее словам, трое друзей, возрастом 10-ти, 12-ти и 14-ти лет 24 ноября, около 20-00, проходили через двор городского головы и решили посмотреть, что находится внутри помещения. Поскольку ничего увидеть им не удавалось, старший, четырнадцатилетний парень, предложил проникнуть в середину дома через пластиковое окно. Дети с помощью камней и металлического лома открыли пластиковое окно и, забравшись в помещение, вынесли: сувенирный кортик, ордена, старинные монеты, тома украинской энциклопедии, 15 патронов к ружью, банку пороха, зарядное устройство к телефону, электрический удлинитель длиной три метра на пять розеток. "Собрав все вещи, юные воры перенесли их в соседскую хату, которая принадлежит бабушке «вожака»", - сообщила В.Гомонюк.
По ее словам, на следующий день юноши пришли к дому мэра снова. Увидев, что хозяин, после их предыдущего визита дома не появлялся, они снова проникли в дом и похитили: пять колонок к домашнему кинотеатру, сабвуфер и 29 дисков в чехле.
Двое старших детей через день, 27 ноября, вновь вернулись в на место преступления. Однако, на этот раз «хозяин дома уже ждал злоумышленников в засаде. Как сообщила представитель райотдела УМВД: "Старшего парня мужчине удалось «захватить в плен». Младший же сбежал со двора. «Пленного» хозяин передал в руки милиционеров. Сотрудники милиции довольно быстро разыскали других воришек. Ребята в содеянном сознались и раскаялись. Похищенные вещи изъяты. А на вопрос: «Для чего это вам нужно?», они ответили: «Для развлечения».
"Сейчас за совершенные противоправные действия школьников придется отвечать их родителям»,- сказала В.Гомонюк.
В милиции сообщили, что за ненадлежащее воспитание детей их родители могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предполагающей наказание в виде штрафа от 170 до 340 гривен. Самих детей в милиции взяли на учет.