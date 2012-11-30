Мэр города поймал школьников, которые третий раз пришли его грабить

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила представитель Кобелякского райотдела УМВД в Полтавской области Вера Гомонюк.

По ее словам, трое друзей, возрастом 10-ти, 12-ти и 14-ти лет 24 ноября, около 20-00, проходили через двор городского головы и решили посмотреть, что находится внутри помещения. Поскольку ничего увидеть им не удавалось, старший, четырнадцатилетний парень, предложил проникнуть в середину дома через пластиковое окно. Дети с помощью камней и металлического лома открыли пластиковое окно и, забравшись в помещение, вынесли: сувенирный кортик, ордена, старинные монеты, тома украинской энциклопедии, 15 патронов к ружью, банку пороха, зарядное устройство к телефону, электрический удлинитель длиной три метра на пять розеток. "Собрав все вещи, юные воры перенесли их в соседскую хату, которая принадлежит бабушке «вожака»", - сообщила В.Гомонюк.

По ее словам, на следующий день юноши пришли к дому мэра снова. Увидев, что хозяин, после их предыдущего визита дома не появлялся, они снова проникли в дом и похитили: пять колонок к домашнему кинотеатру, сабвуфер и 29 дисков в чехле.

Двое старших детей через день, 27 ноября, вновь вернулись в на место преступления. Однако, на этот раз «хозяин дома уже ждал злоумышленников в засаде. Как сообщила представитель райотдела УМВД: "Старшего парня мужчине удалось «захватить в плен». Младший же сбежал со двора. «Пленного» хозяин передал в руки милиционеров. Сотрудники милиции довольно быстро разыскали других воришек. Ребята в содеянном сознались и раскаялись. Похищенные вещи изъяты. А на вопрос: «Для чего это вам нужно?», они ответили: «Для развлечения».

"Сейчас за совершенные противоправные действия школьников придется отвечать их родителям»,- сказала В.Гомонюк.

В милиции сообщили, что за ненадлежащее воспитание детей их родители могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предполагающей наказание в виде штрафа от 170 до 340 гривен. Самих детей в милиции взяли на учет.