Через 8 лет в Украине не будет интернатов для детей-сирот

Об этом УНИАН заявил вице-премьер-министр – министр социального развития Сергей Тигипко.

«К 2020 году у нас не будет детей в интернатах. При этом мы не допустим никакой компанейщины в этой сфере», - сказал С.Тигипко

Он пояснил, что, согласно утвержденной Президентом стратегии перехода к семейным формам воспитания детей, в Украине будет внедрена инфраструктура для развития детских домов семейного типа, где количество воспитанников не будет превышать 10 человек, а также система работы социальных участковых, чьей задачей будет работа с родителями и профилактика социального сиротства.

«Сегодня нахождение ребенка в интернате «стоит» государству порядка 5 тысяч гривен в месяц. Наша задача перенаправить эти средства в семьи, где в силу разных обстоятельств дети не получают должного питания, образования и т.д. Контролировать эффективность использования средств будут социальные участковые», - сказал вице-премьер.

Он также добавил, что государство и в дальнейшем будет придерживаться принципа «деньги ходят за ребенком». При этом объем социальных выплат детям-сиротам до конца 2012 года составит 382 млн грн.

С.Тигипко отметил, что в Украине, кроме двух областей, работают уже 10 тысяч социальных работников и в ближайшее время будут наняты еще 2 тысячи. По словам вице-премьера, на постоянном социальном контроле участковых находится 70 тысяч неблагополучных семей.

Как сообщал УНИАН, в июне Кабинет министров увеличил помощь на детей-сирот. Соцпомощь на ребенка-сироту выплачивается в таких размерах: 1822 грн на ребенка до 6 лет и 2268 грн — на ребенка старше 6 лет.

Справка УНИАН. на сегодняшний день в Украине насчитывается почти 96 тыс. сирот или детей, лишенных родительской заботы. Из них почти 80% имеют живых родителей, которых лишили родительских прав.

В интернатах воспитываются 24 тыс. детей-сирот.