Ураган «Сэнди» прорвал дамбу в Нью-Джерси: затоплены три города

В результате прорыва дамбы все три населенных пункта оказались затоплены: уровень воды там составляет от 1,2 до полутора метров, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

О жертвах и пострадавших в результате происшествия ничего не сообщается, но представители местных властей уже заявили, что приступают к спасательной операции. По их словам, небольшие города "сметены" потоками воды.

Причиной сильнейшего наводнения и прорыва дамбы стал ураган "Сэнди", обрушившийся на восточное побережье США и принесший многочисленные проблемы местным жителям.

Президент США Барак Обама объявил штат Нью-Йорк зоной бедствия и распорядился начать оказывать федеральную помощь пострадавшим районам.

Из-за урагана на востоке США отменены тысячи авиарейсов, проведена эвакуация сотен тысяч людей, а миллионы местных жителей остались без электричества из-за обрыва линий электропередач.

Прямые убытки от урагана уже оценили в 20 миллиардов долларов, однако эта сумма может существенно увеличиться из-за потерь от вынужденного простоя экономики региона.