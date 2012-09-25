В интернете стартовала акция протеста против законопроекта о клевете

Сегодня, 25 сентября, в Украине стартовала акция протеста против принятия закона о клевете «Защити свое право знать. Скажи «НЕТ» закону о клевете».

Данный закон касается не только журналистов, но и всех граждан, и является угрозой для всего гражданского общества, отмечается в обращении журналистов, текст которого размещен на сайте «Медиаправо»

Инициаторы акции протестуют против законопроекта, который вводит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет за клевету. «Уверены, что этот законопроект, предложенный представителем Партии Регионов Виталием Журавским и уже поддержанный в первом чтении ПР, КПУ и Народной партией, разрушит свободу высказываний в стране, поскольку заставит многих журналистов отказаться от какой-либо критики в адрес власти, которая может быть впоследствии названа клеветой. Мы также уверены, что учитывая состояние судебной системы Украины, данный закон будет использоваться избирательно против журналистов, которые публикуют критические материалы в адрес власти», - говорится в заявлении.

«Считаем, что парламентское большинство под видом закона о клевете вводит закон о цензуре, и поэтому требуем отозвать этот законопроект», - подчеркивают журналисты.

Инициаторы акции убеждены: «данный закон касается не только журналистов, но и всех граждан. Потому что к клевете могут отнести любое публичное высказывание или комментарий в СМИ, если суд решит, что оно может нанести вред чести и достоинству человека. Данный закон является угрозой для всего гражданского общества».

При этом журналисты призывают людей обратиться к депутатам, которые проголосовали за данный закон, и спросить «почему они это сделали».

В частности, «Медиаправо» публикует контакты 244 депутатов, которые проголосовали в первом чтении за закон о клевете. «Позвоните им в приемную, напишите e-mail, оставьте сообщение в соцсетях, спросите, почему они это сделали. Вы также можете позвонить или написать письмо в центральный офис Партии регионов и в Администрацию Президента и узнать, зачем регионалы голосовали за законопроект, и что о нем думает Президент», - сказано в сообщении.

Адреса и телефоны, взяты из открытых источников, можно узнать здесь.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинский парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривается ввести уголовное преследование за клевету с наказанием до трех лет заключения.

Этот проект закона уже вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Совета Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента.