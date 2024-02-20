Донской также упомянул о "мифе" о российских снайперах и переодетых ФСБшниках на Майдане.

Руководитель департамента в делах Майдана Офиса генерального прокурора Алексей Донской пояснил, что 69 "дел Майдана" оказались в зоне риска.

Об этом он сказал во время дискуссионной панели "Майдан" в рамках медиамарафона "10 лет российской агрессии в Украине. Путь к справедливости".

Отвечая на вопрос о том, что часть "дел Майдана" уже была потеряна из-за того, что у них истекли сроки давности, Донской отметил, что дела, где такого риска нет, - это особо тяжкие преступления. В частности, те, где предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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"Там, где особо тяжкие преступления, не предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы – там срок давности 15 лет. Кроме того, дела, где лица скрываются, - у нас огромное количество таких дел и это касается чиновников, среднего звена, которые покинули государство, многие из них еще в период февраля-апреля 2014 года, - там так же проблематики сроков давности нет, потому что течение останавливается", - пояснил он.

В то же время, отметил Донской, "проблема есть по тяжким преступлениям: собственно, сегодня срок по тяжким преступлениям закончился".

"Всего таких дел, которые в зоне риска находятся, - 69 таких дел... Из этих 69 дел, мы говорили, что вал будет этих дел, на сегодня закрыто (я говорю сейчас о тяжких преступлениях только) семь дел. И в четырех поданы ходатайства, то есть они еще судом не рассмотрены", - сказал представитель прокуратуры.

Он пояснил, что закрытие дела по срокам давности является нереабилитирующим основанием. "То есть оно возможно только в случае, когда обвиняемый не возражает против такого закрытия. А среди этих лиц, находящихся под судом, есть немало действующих правоохранителей. И соответственно, закрытие по нереабилитирующим основаниям препятствует дальнейшему прохождению ими службы", - отметил Донской.

Так, добавил представитель ОГП, "инициатива теперь на их стороне".

"Они знают, что они не понесут никакого наказания... они отказываются от закрытия, должен быть приговор оправдательный или обвинительный. Даже если это обвинительный приговор, то они будут освобождены от наказания в связи со истечением сроков давности. Поэтому они имеют возможность сейчас, чтобы эта процедура тянулась, и на любом этапе они могут заявить, что они хотят закрытия по срокам давности", - рассказал Донской.

Кроме того, на вопрос о якобы российском следе, влиянии, российских снайперах и переодетых сотрудниках Федеральной службы безопасности России на Майдане, он отметил: "О российских снайперах, переодетых ФСБшниках - это все мифы. И в этом у Российской Федерации не было никакой необходимости, поскольку, к большому сожалению, были украинские правоохранители, которых могла действующая на тот момент власть использовать для достижения тех целей, которые были у Российской Федерации".

Говоря о ФСБшниках, Донской добавил, что "переодетых не было, но не были не переодетые ФСБшники".

"Целые группы в течение января-февраля 2014 года заезжали в Украину и совместно с работниками Службы безопасности... Их функция заключалась: во-первых, консультативная функция по тем действиям, которые должны выполняться", - сказал он и отметил, что речь идет о группе из 20 человек, среди которых было пять генералов ФСБ.

В то же время на вопрос, были ли ФСБшники на улице Институтской 20 февраля, представитель прокуратуры отметил: "У нас нет таких данных, нет".

Донской напомнил, что во время событий Майдана было совершено более 4 тыс. преступлений, и отметил, что "большую часть преступлений раскрыто".

В частности, относительно событий 20 февраля "на уровне исполнителей есть один приговор и все остальные исполнители спецроты "Беркута" - дела находятся в суде".

"Там на уровне исполнителей почти максимально установлены лица. То же, что касается организаторов этих преступлений, - имеется в виду высшее руководство государства - так же дело находится в суде. Которые организовали по событиям 18-20 февраля", - сказал Донской.

Относительно 18 февраля, добавил он, "гораздо хуже ситуация: там осталось много нераскрытых убийств".

Представитель прокуратуры также напомнил, что, в частности убийства Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника до сих пор остаются нераскрытыми.

Дела Майдана - детали

19 февраля Донской опроверг миф россиян, что акции протеста Майдане Независимости в Киеве, известные как Революция достоинства, вызвали войну России против Украины, потому что российская гибридная агрессия началась еще до начала событий в центре Киева.

Он отметил, что доказательства по делу об организаторах расстрелов участников протестов 18-20 февраля 2014 года, касающиеся влияния руководства России на совершение этих преступлений, будут озвучены во время судебного разбирательства. По словам представителя ОГП, эти доказательства касаются коммуникации как на уровне руководителей государств, так и по линии силовых министров, непосредственно главы Службы безопасности Украины и руководства ФСБ.

Донской напомнил, что 20 сотрудников ФСБ, в том числе пять генералов, несколько раз приезжали в Украину и совместно с сотрудниками СБУ делали информационные материалы, которые становились обоснованием для совершения противоправных действий.

По его словам, были установлены конкретные обстоятельства влияния и конкретных представителей России, которые повлияли на принятие украинскими властями решения 30 ноября 2013 года не разогнать участников протеста, а именно осуществить избиение.

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