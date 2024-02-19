Руководство РФ влияло на решение властей Виктора Януковича расстреливать протестующих во время Революции Достоинства.

В Офисе генерального прокурора Украины опровергли миф россиян, что акции протеста Майдане Независимости в Киеве, известные как Революция достоинства, вызвали войну России против Украины, потому что российская гибридная агрессия раз началась еще до начала событий в центре Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель Департамента "Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской.

Он рассказал о российском следе и влиянии руководства государства-агрессора на события на Майдане Независимости в Киеве в ноябре 2013-феврале 2014 годах.

Видео дня

Донской отметил, что доказательства по делу об организаторах расстрелов участников протестов 18-20 февраля 2014 года, касающиеся влияния руководства РФ на совершение этих преступлений, будут озвучены во время судебного разбирательства. По его словам, эти доказательства касаются коммуникации как на уровне руководителей государств, так и по линии силовых министров, непосредственно главы СБУ и руководства ФСБ. "Идет вопрос о влиянии на принятие решений", - отметил Донской.

"Если многие хотели бы услышать, что были на Майдане российские снайперы, российские правоохранители, то нет такого. Это красивая версия, которая не основана на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители, которые получали указания от украинской власти. Преступления совершались руками украинских правоохранителей. Однако, безусловно, Российская Федерация оказала огромное влияние на принятие этих решений, вообще на весь ход тех событий, которые происходили во время Революции достоинства", - подчеркнул Донской.

Он сказал, что факторы этого воздействия отражаются на уровне доказательств в уголовных производствах. Также такое влияние осуществлялось на организаторов низшего и среднего уровня.

В частности, как отметил Донской, сообщено о подозрении 20 работникам Федеральной службы безопасности РФ и работникам СБУ, которые совместно взаимодействовали.

"Это был фактически способ легитимизации тех противоправных действий, которые совершались украинскими правоохранителями, которые организовывались украинской властью во время Майдана", - отметил Донской.

В этой связи, 20 сотрудников ФСБ, в числе которых было 5 генералов, несколько раз приезжали в Украину и совместно с сотрудниками СБУ, делали информационные материалы, которые становились обоснованием для совершения противоправных действий.

По его словам, были установлены конкретные обстоятельства влияния и конкретных представителей Российской Федерации, которые повлияли на принятие украинскими властями решения 30 ноября 2013 года не разогнать участников протеста, а именно осуществить избиение.

"Для того даже в оргкомитет Майдана были интегрированы определенные лица, которые выполняли свою роль для реализации этого плана", - сказал Донской.

Он заявил, что в контексте тех событий уже сообщено о подозрении лицам в связи с государственной изменой - совершение умышленных действий в интересах РФ. Речь идет о бывшем заместителе руководителя СНБО и еще ряду лиц, привлеченных к тем событиям.

"Когда на международных площадках мы слышим обоснование действий руководства государства-агрессора тем, что, якобы, война, которая сейчас происходит, это была реакция на якобы государственный переворот, который состоялся в Украине, то мы, в своих производствах, это опровергаем тем, что на самом деле гибридная российская агрессия, только в других формах, фактически началась в ноябре 2013 года, и Майдан был ничем иным, чем реакцией на эту гибридную агрессию", - подчеркнул Донской.

Он сказал, что если с 2014 года агрессия осуществлялась с участием российских военных, то в период ноября 2013-февраля 2014 года, эта агрессия благодаря власти Виктора Януковича и его окружения осуществлялась руками украинских правоохранителей.

"Не нужно привлекать как исполнителей россиян там, где украинские правоохранители могут совершать преступления", - сказал Донской.

Он сказал, что сейчас об этом можно говорить как о фактах, доказанных во время досудебного расследования.

События Майдана - детали

Во второй половине 2013 года власти Российской Федерации оказали давление на президента Виктора Януковича и его правительство не подписывать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Янукович поддался на это давление и отказался подписывать соглашение об ассоциации на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе в конце ноября. Еще перед саммитом правительство Николая Азарова заявило, что приостанавливает подготовку к подписанию соглашения. В то же время, правительство Азарова решило возобновить активный диалог с Российской Федерацией и другими странами Таможенного союза и государствами - членами СНГ по оживлению торгово-экономических связей. Осенью Янукович провел несколько встреч с президентом РФ Владимиром Путиным.

Недавно задержан бывшего милиционера БМОП "Беркут" Главного управления МВД в Харьковской области, который получил срок заключения в рамках дел Майдана и скрывался.

Вас также могут заинтересовать новости: