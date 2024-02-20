По данным следствия, он был завербован Россией еще в конце девяностых, когда был кадровым офицером КГБ СССР и ФСБ.

Об очередном подозрении в государственной измене сообщено заместителю секретаря СНБО времен Януковича Владимиру Сивковичу (ч. 1 ст. 111 УК Украины), который в интересах РФ устроил провокацию из избиения участников "Студенческого Майдана" 30 ноября 2013 года. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, он был завербован Россией еще в конце девяностых, когда был кадровым офицером КГБ СССР и ФСБ. Чиновник выполнял задачи высшего политического руководства страны-агрессора по недопущению евроатлантической интеграции Украины. Задокументировано, что в октябре 2013 года он встречался с секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым в рамках консультаций делегаций СНБО двух стран в Одессе. На этом мероприятии предатель получил указания относительно дальнейшей подрывной деятельности против Украины и подавления потенциальных протестных акций из-за отказа Украины от ассоциации с ЕС.

"После начала студенческих протестов на Майдане Независимости, заместитель Секретаря СНБО начал воплощать планы РФ. В ночь с 29 на 30 ноября 2013 года он лично контролировал из кабинета начальника киевской милиции организованный им разгон и избиение студентов", - информирует ГБР.

Видео дня

Тогда из-за противоправных действий работников органов внутренних дел 55 участникам мирного собрания на Майдане Независимости в Киеве были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, более 300 участников были вынуждены бежать из центра столицы и скрываться в помещении Михайловского собора. Эти события привели к общественно-политическому кризису, массовым протестам против действующего на то время политического руководства государства.

В свою очередь это привело к усилению сепаратизма в отдельных регионах Украины и затем использовано РФ в ведении подрывной деятельности против нашего государства, отмечают в ГБР.

Кроме того, общественно-политический кризис уже после событий Майдана значительно усложнил консолидацию деятельности всех правоохранительных и других государственных органов на своевременное и эффективное противодействие подрывной деятельности РФ, ликвидацию угроз национальной безопасности Украины со стороны России, противодействие применению РФ элементов так называемой "гибридной войны" против Украины для совершения действий, направленных на отделение ряда южных и восточных регионов для их дальнейшей аннексии.

"Своими действиями Сивкович нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, созданы исключительные предпосылки для осуществления РФ активных действий по оккупации территории части территории Украины", - говорится в сообщении ГБР.

Максимальное наказание за совершение этого преступления – 15 лет лишения свободы.

Сейчас подозреваемый скрывается от следствия и суда на территории государства-агрессора и является одним из руководителей антиукраинского движения, созданного спецслужбами РФ.

В июле 2022 года работники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимиру Сивковичу и трем сотрудникам ФСБ РФ за шпионаж.

Также ГБР завершено специальное досудебное расследование в отношении Сивковича по подозрению в незаконном препятствовании проведению акций протеста во время Революции Достоинства.

Преступления силовиков на Майдане

В ночь на 30 ноября 2013 года бойцы спецподразделения "Беркут" жестоко разогнали митинг сторонников евроинтеграции на Майдане Независимости в Киеве. После избиения бойцами "Беркута" в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Независимости в Киеве на улицы городов вышли сотни тысяч граждан.

14 декабря тогдашний генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура вручила уведомление о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября заместителю секретаря СНБО Сивковичу и еще ряду высокопоставленных чиновников.

12 февраля стало известно, что уголовное производство в отношении Сивковича было закрыто Печерским судом Киева 7 февраля 2014 года. А 14 марта 2014 года Апелляционный суд г. Киева отменил указанное решение и направил дело на новое рассмотрение в Печерский районный суд.

10 июня 2020 года Владимир Сивкович был объявлен в международный розыск. А в июне 2022 г. Суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР и разрешил специальное досудебное расследование в отношении бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича за силовой разгон студентов на Майдане Независимости в Киеве в 2013 году.

Вас также могут заинтересовать новости: