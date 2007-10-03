Ющенко: Украинское государство не имеет долгов перед Газпромом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет неконструктивным заявление компании “Газпром” о существовании долга Украины за поставленный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня в интервью журналистам в Берлине.

Глава Украинского государства назвал это заявление “неудачным” и таким, которое неконструктивно повлияет на двусторонние отношения.

Президент подчеркнул, что Украинское государство не имеет долгов перед “Газпромом”.

«Я не думаю, что это удачное заявление, и что оно сформулировано в такой форме и в такое время, которое отвечает конструктивизму наших отношений», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО отметил, что поручил министру топлива и энергетики Юрию БОЙКО предоставить полную информацию о расчетах за поставленный газ, в том числе и данные о накоплении газа в подземных хранилищах. “Кто, какие долги, и какие активы имеет”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил, что пока не получал для подписания от правительства директивы относительно газовых переговоров .

Президент отметил, что вице-премьер-министр по вопросам ТЭК Андрей КЛЮЕВ попросил отсрочить рассмотрение этих директив, но к началу переговоров они будут обязательно рассмотрены и подписаны.

Как сообщал УНИАН, 2 октября «Газпром» направил своим европейским партнерам сообщение о существующих проблемах с поставками газа в Украину. Задолженность украинской стороны за поставки газа составляет свыше 1,3 млрд. долларов, говорится в сообщении пресс-службы газового холдинга.

В заявлении сказано, что согласованная на 2007 год цена газа для Украины полностью учитывает уровень платежеспособности украинской экономики.

ЗАО "УкрГаз-Энерго" подтвердило наличие долга перед компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) за поставленный природный газ и заявило, что ведет активную работу по его погашению. Компания не уточнила сумму задолженности.

"Газпром" прямо не поставляет газ в Украину. "Газпром" через свою дочернюю компанию ООО "Газпром экспорт" приобретет газ, который добывается в Туркменистане, Узбекистане и Казахстане, и продает его компании RosUkrEnergo AG (Швейцария), 50% акций которой принадлежит "Газпрому". RosUkrEnergo доставляет центральноазиатский газ к границе России с Украиной и на границе перепродает его ЗАО "УкрГаз-Энерго". Эта компания - часть полученного от RosUkrEnergo газа поставляет конечным украинским потребителям, а часть - реализует НАК "Нефтегаз Украины" для дальнейшего обеспечения топливом теплоснабжающих предприятий и бюджетных учреждений.

Сегодня первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ отметил, что заявление «Газпрома» о долге не было неожиданным для правительства Украины, однако названная сумма долга в 1,3 млрд. дол. преувеличена. При этом он подчеркнул, что может речь идти не о долге Украины, а о долге, который возник между хозяйствующими субъектами.

Сегодня в Москве на встрече с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что действующее украинское правительство берет под контроль выполнение договоренностей относительно оплаты газа.

Стороны достигли договоренности, что действующее правительство Украины возьмет под контроль решение указанной проблемы с целью погашения задолженности до 1 ноября текущего года.