Сегодня в Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду.

Выборы проходят во исполнение указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 5 июня 2007 года. Решение о назначении выборов принято с целью реализации договоренности главы государства, председателя Верховной Рады и премьер-министра о разрешении политического кризиса.

Также указ подписан ввиду того, что Блок Юлии Тимошенко и блок «Наша Украина» досрочно прекратили полномочия народных депутатов Украины, избранных от этих политических сил, и учитывая невозможность возобновления двух третей от конституционного состава Верховной Рады Украины V созыва.

В выборах принимают участие 20 политических партий и избирательных блоков. На 450 мест в парламенте претендуют 4 тыс. 857 кандидатов.

Согласно избирательному законодательству, право на участие в распределении депутатских мандатов получают кандидаты в депутаты, включенные в избирательные списки партий (блоков), набравшие три и более процентов голосов избирателей, которые приняли участие в голосовании в общегосударственном избирательном округе.

Голосование на избирательных участках началось в 7.00 и закончится в 22.00.

В Украине для голосования создано около 34 тыс. избирательных участков, за границей – 115.

В списки избирателей включены 37 млн. 400 тыс. граждан, за границей должны проголосовать свыше 400 тыс. избирателей.

За ходом избирательного процесса будут следить более 2,5 тыс. международных наблюдателей.

Безопасность во время выборов обеспечивают около 70 тыс. сотрудников внутренних дел.

ЦИК должен установить результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины не позднее пятнадцатого дня со дня выборов, то есть до 15 октября включительно.

Официальное обнародование результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины в газетах „Голос України” и „Урядовий кур’єр”, опубликование списка избранных народных депутатов Украины Центризбирком должен осуществить не позже пятого дня со дня установления результатов выборов.