Реконструкция Почтовой площади: фонтан, паркинг и огромная пешеходная зона

Архитекторы показали, как будет выглядеть историческая Почтовая площадь менее чем за год, в мае 2013.

Пешеходная площадь будет очень больших размеров, а весь тоннель, съезды и заезды проектировщики сознательно спрятали под пешеходный стилобат, пишет Сегодня. Об этом сказал один из авторов архитектурного проекта площади, архитектор Юрий Бородкин.

По словам архитектора, на Почтовой будет фонтан и обелиск, церковь, в которой отпевали Тараса Шевченко, могут окружить небольшой колоннадой.

«Самое главное, киевляне будут иметь беспрепятственный выход к Днепру, без каких-либо мостиков. Просто с площади они смогут выйти к воде. По сути, мы получаем настоящую городскую площадь. Там можно будет проводить разные концерты и фестивали», — говорит Бородкин. Под стилобатом планируют организовать паркинг, а также разместить кафе и рестораны. Сверху на площади высадят газоны и кусты.