По факту масштабного ДТП, где погибли 14 россиян, возбуждено уголовное дело

Как сообщили УНИАН в Секторе общественных связей УМВД в области, дело возбудило следственное управление УМВД Украины в Черниговской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Проводится следствие. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа из специалистов МВД Украины и подразделения МЧС.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июля, вблизи Чернигова на автодороге между населенными пунктами Топчеевка-Красное перевернулся автобус "Scania", который двигался из населенного пункта Великие Луки Псковской области Российской Федерации в направлении г. Киева.

В автобусе находились 2 водителя и 41 пассажир – паломники, которые направлялись в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. В результате дорожно-транспортного происшествия 14 человек погибли, 29 человек получили травмы разной степени тяжести и находятся в больницах Чернигова. Предварительной причиной аварии в Черниговской области называют человеческий фактор – водитель уснул за рулем.

К ликвидации последствий аварии привлечены силы и личный состав ГАИ в Черниговской области, Территориального управления МЧС Украины в Черниговской области и 11 бригад скорой медицинской помощи (г. Чернигов).

Для расследования ДТП образована государственная комиссия.