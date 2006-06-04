Открылся самый большой в Украине аквапарк

В курортном Бердянске на побережье Азовского моря торжественно открыли самый большой в Украине аквапарк "Мыс Доброй Надежды".

Как сообщает сайт Vlasti.net, новый аквапарк оформлен в оригинальном стиле и напоминает старинный замок с экзотическими растениями и множеством бассейнов. На его территории установлено 28 аттракционов-горок для детей и взрослых, 7 стартовых комплексов: "Долина Змей", "Тайна Бермуд", "Ниагара", "Свободное падение", "Кольца удава", "Водная магистраль", "Цунами", а также аттракционы для любителей экстремального отдыха: "Драконовы Горы" и "Кольцо Астероидов".

К услугам посетителей представлены большой бассейн с тремя встроенными джакузи, 3,5 тысячи шезлонгов для отдыха, кафе и ресторан, территория для отдыха самых маленьких посетителей с родителями, охраняемая стоянка, медпункт, раздевалки, камеры хранения, душевые, туалеты.

Безопасность отдыхающих на воде обеспечивают специально подготовленные МЧС Украины спасатели, а спокойствие на территории аквапарка оберегается охранным подразделением.