Газпром расширит свою сеть автозаправок в СНГ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал сегодня в ходе выступления на годовом собрании акционеров компании.

«Дальнейшее развитие получит бренд сети АЗС «Газпром нефть». Мы значительно усилим свои позиции на розничном рынке в России и СНГ», - сказал А.Миллер.

Он отметил, что вторым по значимости в структуре бизнеса «Газпрома» остается нефтяное направление.

По его словам, приоритетами для «Газпром нефти» на ближайшие годы будет сохранение высоких темпов роста добычи углеводородов, освоение новых территорий, как в России, так и в других странах, повышение качества выпускаемых нефтепродуктов и глубины переработки нефти.

«Стратегические ориентиры развития «Газпром нефти» предусматривают, что к 2020 году объем добычи компании достигнет 100 млн тонн углеводородов в год, объем переработки – 70 млн тонн нефти в год», - сказало А.Миллер.