Возбуждено дело о надругательстве над государственным флагом
07:09, 06 июня 2012Общество
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В Тернопольской области возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего за поджог государственного флага.
В Тернопольской области возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего за поджог государственного флага.
Как сообщил корреспонденту УНИАН прокурор Лановецкого района Андрей Шокало, юноша сорвал государственный флаг, установленный на флагштоке возле центрального входа у школы, после чего с помощью зажигалки поджег его. Как впоследствии было установлено, несовершеннолетний находился в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении него по факту совершения публичного надругательства над государственным флагом Украины из хулиганских мотивов прокуратурой Лановецкого района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 338 и ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
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