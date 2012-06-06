Возбуждено дело о надругательстве над государственным флагом

В Тернопольской области возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего за поджог государственного флага.

Как сообщил корреспонденту УНИАН прокурор Лановецкого района Андрей Шокало, юноша сорвал государственный флаг, установленный на флагштоке возле центрального входа у школы, после чего с помощью зажигалки поджег его. Как впоследствии было установлено, несовершеннолетний находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении него по факту совершения публичного надругательства над государственным флагом Украины из хулиганских мотивов прокуратурой Лановецкого района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 338 и ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.