Семенюк заявляет о срыве приватизации из-за выборов

Председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК заявляет о срыве выполнения плана поступлений от приватизации в 2007 году из-за проведения досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председатель ФГИУ Валентина СЕМЕНЮК на пресс-конференции в Виннице.

"Какой бы объект не выставлялся - все идет вверх тормашками, потому что от потенциальных инвесторов поступают лишь письма с сообщением – «только после выборов», - заявила она.

В то же время, отметила В.СЕМЕНЮК, что за 8 месяцев текущего года ФГИУ выполнил годовой план поступлений от аренды государственного имущества, а также дивидендов от прибыли предприятий с государственной формой собственности.