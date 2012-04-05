Дорогами Герман: Ющенко ездит на Мерседесе, принадлежащем другому человеку

На прошлой неделе бывший президент лично управлял черным "мерседесом", который ему не принадлежит.

Как сообщает «ТаблоID», по документам, "Mercedes" Ющенко выпущен в самом престижном кузове - S 600. Стоимость этого седана S-класса стартует от 67 тысяч евро.

А вот владельцем машины числится не сам Виктор Ющенко, а никому не известный гражданин Геннадий Нидугов.

Местом его жительства указан старый панельный дом в спальном районе Киева - на Лесном массиве: проспект Лесной, 17-Б.

Это никак не соответствует статусу владельца автомобиля "Mercedes" в наиболее дорогой комплектации - с объемом двигателя 6 литров.

При этом в центральном исполкоме партии "Наша Украина" сообщили, что человек по имени Геннадий Нидугов у них не работает.

Пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова, получив запрос, через два дня так и не смогла прокомментировать, почему "Mercedes" Ющенко оформлен на подставное лицо.

Ранее УНИАН сообщал, что сын Герман Николай Коровицин возит маму на автомобиле Mercedes G500 стоимостью 200 тысяч, который оформлен на ее бывшего советниа.