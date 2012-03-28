Сын Герман возит маму на джипе за $200 тысяч, оформленном на его помощника

Сын Герман Николай Коровицын возит мать на автомобиле Mercedes G500 2010 года производства, который принадлежит ее бывшему советнику.

Таинственный автомобиль, на котором ездит советник Президента Украины Анна Герман - это Мерседес G 500, произведенный в 2010 году. В интернете подобный джип-ровесник можно найти за 208 тысяч долларов.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свои источники, владельцем авто числится Сагач Дмитрий Анатольевич, 1983 года рождения. Из ответа аппарата Верховной Рады на запрос относительно Дмитрий Сагача следует, что он недавно был советником депутата... самой Анны Герман. У него был этот статус с декабря 2007 года, когда Герман избрали в парламент, вплоть до того момента, как в 2010 году она сложила полномочия нардепа и перешла работать заместителем главы администрации президента Януковича.

Издание считает это попыткой скрыть свою собственность на автомобиль через оформление на доверенных лиц. И поступать так у Герман есть все основания, ведь легальных доходов для такого образа жизни у нее быть не может. Она - госслужащий, ее муж - также на государственной службе. Кроме того, ее сын Николай Коровицын тоже является госчиновником. Как сообщили в аппарате Верховной Рады, начиная с 9 августа 2011 года и по сей день Николай Коровицын работает помощником-консультантом депутата Верховной Рады Юрия Болдырева и получает зарплату из государственного бюджета. Именно эту должность он занимал и до назначения заместителем министра МЧС, откуда ему пришлось уйти после отставки Нестора Шуфрича.

Юрий Болдырев отказался комментировать информацию о работе Николая Коровицына его помощником. Анна Герман также отказалась комментировать, какую должность сейчас занимает ее сын Николай. Герман также не сообщила, кому принадлежит скандальный "Мерседес". В Администрации Президента лишь сообщили, что "информация об имущественном состоянии и имуществе" Герман будет изложена в ее декларации "в сроки, определенные законом".

Фото с сайта Укрправда