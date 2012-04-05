Прокуроры божатся, что синяки Завадский получил не на допросе

«По заключению судебно-медицинского исследования у аккордеониста обнаружены кровоподтек на правом запястье и синяк на правой ноге», - заявил прокурор Киева Анатолий Мельник.

Как отмечает пресс-служба прокурора, «эти телесные повреждения являются легкими и получены во время его задержания».

Также сообщается, что в деле «собрано достаточно доказательств вины трех человек в совершении половых преступлений и им предъявлено обвинение».

Напомним ранее прокуратура решила провести проверку фактов, изложенных в заявлении адвоката И.Завадского Евгении Закревской. Адвокат заявила, что ее подзащитного били в милиции в течение семи часов, требуя написать заявление о явке с повинной.