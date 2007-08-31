В Украине ожидается постепенное снижение температуры

Завтра в южных областях, Крыму и Приазовье пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°. В западных и северных областях днем местами небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков. температура ночью 8-13°, днем 18-23°. Ветер западный, в южной части северо-восточный, 5-12 м/с.

2 сентября синоптики Украинского Гидрометцентра прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Кратковременные дожди с грозами ожидаются только в Крыму, местами в южных областях и Приазовье. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, западный, в южной и восточной части северный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы до 15-18 м/с. Температура ночью в северной части 6-11° (в западных областях местами 3-5° тепла), на юге 12-17° (на побережье Крыма около 20°); днем 19-24°.

3 сентября будет облачно, без существенных осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Температура ночью в северных областях 6-11°, на юге 12-17°, днем 19-24°, на юге и на крайней мере 23-28°.

4 сентября временами ожидаются дожди. Температура в западных, северных областях ночью 5-11°, днем 12-18°; на остальной территории ночью 8-14°, в южной части и восточных областях местами 15-17°, на побережье морей до 22°, днем 20-27°.

5 сентября температура в южной части днем понизится до 17-23°.

В Киеве и области 1 сентября будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 10-12°, днем около 20°; по области ночью 8-13°, днем 18-23°.

2-3 сентября без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 19-24°.

4-5 сентября временами будет идти дождь, только ночью 4 сентября без осадков. Температура ночью 5-11°, днем 13-18°.