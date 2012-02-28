До церемонии открытия Посольства США осталось чуть больше суток

Церемония официального открытия нового Посольства США по ул. Авиаконструктора Игоря Сикорского 4 (бывшая Танковая) в Киеве состоится 29 февраля.

Как сообщили УНИАН в Посольстве США, церемония начнется в 15:30 под председательством посла США в Украине Джона ТЕФФТА и заместителя Государственного секретаря США по вопросам менеджмента Патрика КЕННЕДИ. Среди почетных гостей церемонии - председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и заместитель директора Бюро заграничных зданий Государственного департамента США Гезер ТАУНСЕНД.

Гостями церемонии также будут должностные лица правительства Украины и Киевской городской администрации, политики, дипломатический корпус, артисты, которые, в частности, помогли отметить 20-летие американско-украинских дипломатических отношений, и художники, чьи работы украшают новое здание Посольства.

Для представителей СМИ, которые намерены освещать церемонию, проводится аккредитация до 14:00 вторника, 28 февраля, по телефонам: 044-521-5026 и о44-521-5548.