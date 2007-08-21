Президент повернул самолёт обратно в Херсонский аэропорт

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО продлил свою рабочую поездку по Херсонской области.

Как передает корреспондент УНИАН, сделав круг на самолете Ту-134 над горящими лесами в районе Костогрызовского лесничества, Президент дал команду вернуться в Херсонский аэропорт.

По информации одного из заместителей председателя Херсонской облгосадминистрации, президентский самолет сел в аэропорту Херсона, и президентский кортеж направился в сторону лесного пожара.

По факту лесных пожаров Цюрупинская и Голопристанская районные прокуратуры возбудили уголовные дела по ст. 245 Уголовного кодекса Украины (Уничтожение или повреждение больших лесных массивов).

По последним данным, в Херсонской области огнем уничтожено уже более 4000 га леса, и пожар продолжает распространяться.