Жерар Депардье и экс-советник Ющенко откроют ресторан в Киеве
На Владимирской появится новый арт-центр
|Харес Юссеф
«Три недели назад я купил семиэтажный дом на улице Владимирской, 4. Это бывший дворец князей еще прошлого века. Он стоил мне несколько десятков миллионов долларов, - сказал Юссеф. - Я строю там арт-центр. А на первом этаже мы совместно с Жераром Депардье откроем ресторан. У него уже есть два заведения в Париже, и Жерар давно хотел открыть ресторан в Украине».
«Помимо ресторана Жерара, на первом этаже будет магазин элитной одежды. Скорее всего, Кристиана Диора», - добавил бизнесмен.
Реставрировать здание будет один из лучших архитекторов мира Жан-Мишель Вельмот, сказал Юссеф. «Он входит в тройку лучших архитекторов мира. По его плану реставрировали Лувр».
Открытие арт-центра, по словам бизнесмена, состоится весной 2008 года.
А вот с названием пока проблемы. «Да вот мучаемся — еще не придумали. Может, назовем арт-центр «Андреевский» — и церковь Андреевская рядом, и Андреевский спуск…»