Жерар Депардье и экс-советник Ющенко откроют ресторан в Киеве

Экс-советник Виктора Ющенко, сирийский бизнесмен Харес Юссеф в интервью газете «Дело» заявил, что собирается открыть в Киеве ресторан вместе с известным французским актером Жераром Депардье, который занимается ресторанным и винодельческим бизнесом.

«Три недели назад я купил семиэтажный дом на улице Владимирской, 4. Это бывший дворец князей еще прошлого века. Он стоил мне несколько десятков миллионов долларов, - сказал Юссеф. - Я строю там арт-центр. А на первом этаже мы совместно с Жераром Депардье откроем ресторан. У него уже есть два заведения в Париже, и Жерар давно хотел открыть ресторан в Украине».

«Помимо ресторана Жерара, на первом этаже будет магазин элитной одежды. Скорее всего, Кристиана Диора», - добавил бизнесмен.

Реставрировать здание будет один из лучших архитекторов мира Жан-Мишель Вельмот, сказал Юссеф. «Он входит в тройку лучших архитекторов мира. По его плану реставрировали Лувр».

Открытие арт-центра, по словам бизнесмена, состоится весной 2008 года.

А вот с названием пока проблемы. «Да вот мучаемся — еще не придумали. Может, назовем арт-центр «Андреевский» — и церковь Андреевская рядом, и Андреевский спуск…»