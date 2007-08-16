Украина ставит рекорд по числу заместителей министра

Последние действия правительства свидетельствуют об отсутствии у него стремления остановить рост административного аппарата. Такое мнение сегодня на брифинге в Секретариате Президента высказал руководитель Службы обеспечения связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом министров Ян БЕРНАЗЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, “вчерашнее заседание правительства показало отсутствие стремления остановить рост административного аппарата”. При этом Я.БЕРНАЗЮК напомнил о решении увеличить численность сотрудников Министерства юстиции на 2,3 тыс. человек для обеспечения создания и ведения нового 16-го реестра актов гражданского состояния и о введении должности 12-го заместителя министра внутренних дел.

Я.БЕРНАЗЮК напомнил, что «вчера Кабмин ввел должность 12-го заместителя - 3-го первого заместителя министра внутренних дел». «Такого количества заместителей не имеет ни одно министерство, и в истории Украины еще не было случаев, чтоб министр имел столько заместителей. До 2006 года ни один министр не имел более 5-ти заместителей», - заявил руководитель Службы обеспечения связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом министров.

При этом он напомнил, что существует указ Президента, который ограничивает количество заместителей министров до 4-х, 5 заместителей позволено иметь лишь министрам иностранных дел и обороны.

Как сообщал УНИАН, 15 августа Кабинет Министров ввел должность первого заместителя министра внутренних дел Украины по тыловому обеспечению и назначил на нее Федора ВЛАДА.