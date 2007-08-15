Праздничная программа на День Одессы начнется с выступления Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит Одессу 2 сентября, чтобы вместе с горожанами отметить День города. Об этом сообщила на сегодняшнем брифинге вице-мэр Одессы Татьяна ФИДИРКО, уточнив, что «основная праздничная программа начнется с его выступления перед одесситами».

Как передает корреспондент УНИАН, Т.ФИДИРКО добавила, что участие в торжествах, посвященных Дню Одессы, примут также 126 зарубежных делегаций – в три раза больше, чем в 2006 году. Это 260 представителей 23 городов из 19 стран – мэры городов-побратимов, их заместители, главы и сотрудники зарубежных дипломатических миссий и международных организаций в Украине и др.

Планируется, что с утра 2 сентября Приморский бульвар и соседние улицы Одессы будут засыпаны лепестками роз. Среди праздничных акций - чемпионат Соборки по шахматам. Победитель чемпионата получит путевку в круиз и даст на судне сеанс одновременной игры.

По словам начальника муниципального управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Александра МАЛИНА, «честь финансировать торжества оспаривало большое количество коммерсантов». Однако общую сумму средств, которая будет затрачена, он не назвал.