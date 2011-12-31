В новогоднюю ночь милиция пьяных не будет задерживать, но пива не даст

В охране общественного порядка на новогодние праздники по всей стране дополнительно задействовано около 20 тысяч сотрудников милиции, в том числе военнослужащие внутренних войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник отдела по связям с общественностью МВД Украины Владимир ПОЛИЩУК.

"С сегодняшнего дня с 9 утра начал работу оперативный штаб, который продолжит свою работу до 10 утра 3 января. Около 20 тысяч работников милиции, в том числе около военнослужащие внутренних войск, будут охранять общественный порядок вместе с теми милиционерами, которые работают ежедневно", - отметил В.ПОЛИЩУК.

По его словам, также идет проверка супермаркетов на предмет наличия в продаже несертифицированных пиротехнических изделий, продолжается "операция Елка" (по недопущению несанкционированной вырубки хвойных деревьев), кроме того, сотрудники Госавтоинспекции сопровождают автобусы с детьми, проводятся и другие мероприятия.

"Министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО акцентировал внимание сотрудников милиции на толерантном, уважительном отношении к людям", - отметил В.ПОЛИЩУК, пояснив, что за мелкие нарушения люди задерживаться не будут, в частности, это будет касаться нетрезвых граждан.

По его словам, если те не будут грубо нарушать общественный порядок, то милиция "трогать их не будет, может быть даже домой отведет, только пива не даст".