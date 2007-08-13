18 августа Крещатик перекроют на два дня

В следующую субботу с 9-и часов утра на Крещатике будет перекрыто движение транспорта в связи с проведением общегородской школьной ярмарки.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение Киевской городской государственной администрации размещено на официальном веб-портале столичных властей.

Ограничение движения не касается только автомобилей специального назначения.

Школьная ярмарка будет продолжаться на Крещатике два дня - 18-19 августа. Ответственными за её организацию определены Главное управление по вопросам торговли и быта КГГА, а также райгосадминистрации. Они должны пригласить к участию в ярмарке предприятия торговли, легкой промышленности города и регионов Украины, других поставщиков товаров школьного ассортимента, предусмотрев также демонстрацию школьной формы и обуви.

В соответствии с документом, уже действующая торговая площадка по реализации товаров школьного ассортимента от ОАО «Киевский центральный универмаг» будет работать до 5 сентября с.г.