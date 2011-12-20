Любомир Гузар считает, что в Украине нет настоящих олигархов

Бывший глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир ГУЗАР считает, что в Украине нет олигархов, ведь «олигархия – это тип управления, где богатые люди управляют государством, но управляют справедливым способом».

Такое мнение он высказал во время презентации своей новой аудиокниги «Общество и бизнес».

Л.ГУЗАР привел пример Венеции, где были настоящие олигархи. «Венеция – это была страна олигархов. Олигархи – богатые люди, но которые любят, уважают свое государство, свой народ и работают на его пользу. То, что мы имеем, даже некрасиво называть их олигархами. Это скоробогатые люди, которые накопили средства по различным причинам, разными способам. Как они это сделали – не мое дело судить. Они быстро накопили имущество, но имеют огромную трудность - они не умеют быть богатыми».

В то же время, считает он, богатство является «большим искушением, и может довести нас до греха, но не обязательно, потому что само по себе оно не есть грех».

По мнению Блаженнейшего, наличие большого количества денег не делает человека на самом деле богатым. «Эти новые украинцы, нувориши, которые только что накопили средства и не знают, что с этим делать, они как-то хотят себя проявить, показать другим, что они есть кто-то, потому что имеют прекрасные дома, люксовые машины, но окончательно в душе человек пустой, ничего собой не представляет. Человек действительно богатый – не есть богат только имуществом, но богат также духом. Она осознает то, что богатство – это Божий дар, и что богатство не является началом всего. Такой человек всегда будет пытаться духовно расти, он умеет вести себя, умеет почтить ближнего, даже человека очень-очень скромного, бедного», – убежден архиепископ.

Он рассказал, что когда был студентом, работал в гостинице, принимал гостей, когда те приходили регистрироваться. «Тогда я научился, даже особенно не стараясь, понимать разных людей. Люди, которые действительно богаты, - очень учтивы, умны, не толкались, если была какая-то трудность, терпеливо выслушивали, были готовы подождать… Когда приходили люди скромные, без больших средств, они также очень учтиво, терпеливо регистрировались. Отношение ко мне было очень приятное. Но если приходил такой скоробогач, сразу страшные требования, моментально все делайте для него, потому что он пришел, приехал большим авто, потому что ему, имеющему много денег, нужно все и сразу. Одним словом, вели себя дико, скажу вам искренне. Таких видно издалека», – заметил Блаженнейший Любомир.

По его словам, к нему время от времени приходят люди, которые хотят его «подкупить», но он никогда для себя не принимал «финансовых даров», а если принимал, то сразу предупреждал, что направит это на определенную церковную или социальную потребность.

В аудиокниге «Общество и бизнес» экс-глава УГКЦ делится со слушателями мнениями относительно таких ключевых тем: «О противодействии экономической несправедливости», «Об олигархах», «О моральном образовании богачей», «О сосуществовании богатых и бедных», «О связи между достоинством и собственностью» и «О благотворительности».

«Аудиокнигу «Общество и бизнес» можно приобрести в храмах УГКЦ по всей Украине, на полках сети книжных магазинов «Є», а также заказать в интернет-магазине «Наш формат».

Как известно, бывший глава Украинской греко-католической церкви имеет в своем творческом багаже трилогию аудиокниг под общим названием «Три дороги». Ее первая часть вышла в январе 2009 года, вторая – в апреле 2010 года, третья – в январе 2011 года. Названия этих аудиокниг: «Дорога к себе», «Дорога к ближнему» и «Дорога к Богу».