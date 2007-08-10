Идея создать рублевый резерв Порошенко не нравится

Не включение российских рублей в состав золотовалютных резервов Национального банка Украины сегодня отвечает базовым принципам Основ денежно-кредитной политики. Об этом в интервью УНИАН сообщил председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО.

По его словам, не включение российского рубля в состав золотовалютных резервов НБУ обусловлено рядом объективных причин. Во-первых, российский рубль не является международно признанной резервной валютой. Во-вторых, удельный вес российских рублей в операциях на межбанковском валютном рынке является незначительным и колеблется в пределах 6-9%.

“Также, следует отметить, что несмотря на то, что Россия является одним из основных торговых партнеров Украины (ее доля во внешнеторговом обороте составляет около 27%), в расчетах за экспорт товаров и услуг удельный вес рублей составляет 12%, за импорт - лишь 7% и даже в расчетах Украины с Россией преобладают американские доллары, доля которых по поступлениям из Российской Федерации в текущем году превышает 50%, по платежам – составляет возле 65%, а удельный вес рублей в торговле с Россией равен соответственно 45% и 32%”, – отметил П.ПОРОШЕНКО.

Также он отметил, что удельный вес российских рублей во внешних кредитах – меньше 1%, кроме того, задолженность, номинированная в российских рублях, во внешнем государственном долге отсутствует, а в валовом внешнем долге Украины составляет около 2%.

“Следовательно, если все это резюмировать, то не включение российских рублей в состав золотовалютных резервов отвечало базовым принципам Основ денежно-кредитной политики государства”, – сказал П.ПОРОШЕНКО.

Относительно возможного изменения принципов формирования золотовалютных резервов НБУ в ближайшем будущем, он сообщил, что любые изменения относительно формирования золотовалютных резервов государства можно проводить только через внесение изменений в действующее законодательство, “ведь ни в рамках полномочий НБУ, ни правительству провести такие изменения единолично невозможно”.

“Хотел бы подчеркнуть, что Национальный банк Украины в соответствии с действующим законодательством будет продолжать использовать международно признанные резервные активы при условии обеспечения их надежности и ликвидности для обеспечения внутренней и внешней стабильности национальной денежной единицы. В будущем будут соединяться политика поддержки оптимальной структуры международных резервов с применением новых финансовых инструментов с целью обеспечения более эффективного управления финансовым ресурсом”, – сказал председатель Совета НБУ.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ на днях заявил, что сегодня российский рубль – это твердая валюта, и Национальный банк должен формировать часть своих золотовалютных резервов в этой валюте. Такую позицию он объяснил тем, что Россия, возможно, перейдет на расчеты с импортерами за нефть и газ в рублях.