Харьковский губернатор обвинил СЭЗ «Донецк» в гибели целого поселка

Агрокомбинат «Слобожанский» вынужден свернуть свое производство в поселке Чкаловское Чугуевского района в связи с нерентабельностью производства мяса на предприятии. Виновата в этом ЗЭС "Донецк". Об этом заявил председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен Аваков, сообщает Островсо ссылкой на его официальный сайт.

«Ситуация в Чкаловском – прямое следствие политики правительства в области производства мяса. В поселке закрывается крупнейшее на территории Украины производство свинины», - сообщил А. Аваков.

В связи с прекращением деятельности в этом населенном пункте агрокомбинат передает на баланс поселкового совета всю социальную и коммунальную сферу Чкаловского. «За какие деньги поселок будет отапливаться при неработающем комбинате, и за какие деньги будут оказываться жилищно-коммунальные услуги - не известно», - отметил Арсен Аваков.

Основная проблема, по словам губернатора, финансовая. Реконструкция объектов коммунальной сферы Чкаловского не была предусмотрена ни в одном бюджете.

«Так и получается: мы тут дырки латаем, а там миллиарды шелестят между пальцами. И после этого скажите мне, что выборы не нужны. Да здравствует свободная экономическая зона «Донецк», которая убила поселок Чкаловское», - сказал губернатор Харьковской области.