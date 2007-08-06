Телеканалы хорошенько тряхнут карманы политиков

Согласно опубликованным в газете “Урядовий кур’єр” расценками на политическую рекламу для проведения предвыборной агитации, для субъектов избирательного процесса секунда телеэфира, в частности на ICTV, будет достигать 120 дол. США.

Так, в соответствии с обнародованными ООО "Международная коммерческая телерадиокомпания" ценами на политическую рекламу, на телеканале ICTV она в зависимости от времени выхода в эфир, дня недели и даты будет стоить от 13,55 грн. до 609,82 грн. за 1 секунду. Самые низкие расценки - в будние дни, с 4 по 31 августа в период с 14 до 18 часов по киевскому времени. Однако, с 1 сентября секунда эфирного времени для политагитации в этом интервале времени будет стоить уже 20,33 грн. Самое дорогое время на ICTV - в прайм-тайме - с 20 до 23 час., стоимость 1 секунды агитации на это время установлена в размере 406,54 грн. с 4 по 31 августа и 609,82 грн. - с 1 по 28 сентября.

Все цены отмечены с учетом НДС.

По данным ООО ПИИ "Телерадиокомпания НБМ", в период подготовки к внеочередным выборам народных депутатов Украины 1 секунда политической рекламы на "5-м канале” будет стоить, в зависимости от времени эфира, от 32,26 грн. до 107,04 грн.

Такие же расценки обнародовало ООО “Телерадиокампания “Экспресс-информ”.

Секунда эфирного времени политрекламы на столичных телеканалах "Сіtі" и "Кино" на протяжении всего периода предвыборной агитации на выборы в ВР, в зависимости от времени выхода, будет стоить соответственно: от 24,34 грн. до 45,64 грн. ("Сіtі") и от 26,4 грн. до 52,74 грн. ("Кино").

Согласно официальному объявлению, на ООО “ТРК "Дивосвіт" минута эфира политикам обойдется в 136,35 грн. (с учетом НДС).

Радиостанция "Наше радио" объявила, что готова размещать в своем эфире политрекламу по цене 1020,1 грн. за 1 минуту.

Как ранее сообщалось в СМИ, секунда политрекламы на "Новом канале" будет стоить от 3,2 грн. до 720 грн.