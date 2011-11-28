Трое 16-летних девушек несколько часов издевались над сверстницей

В городе Комсомольск Полтавской области три 16-летние девушки несколько часов издевались над своей сверстницей, которая якобы не вернула браслет их другу.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.

По данным правоохранителей, три 16-летние девушки встретились со своей сверстницей в небольшом городском парке и потребовали отдать браслет из бижутерии, который она не вернула парню, с которыми все три дружили.

В процессе «выяснения истины» ученица 10-го класса вечерней школы, ученица 11-го класса гимназии и студентка профтехучилища стали бить девушку, заставили, как они ей говорили, «рыть себе могилу», а также писать предсмертную записку и резать себе вены. Кроме того, они сорвали у пострадавшей цепочку с шеи - в качестве компенсации за потерянную вещь.

При этом в УМВС констатировали, что ни один прохожий не сделал замечание и не попытался остановить агрессию подростков.

Девушки прекратили издевательства лишь через несколько часов, когда им самим это надоело. Потерпевшая обратилась за медицинской помощью в больницу и в милицию. Медики обнаружили многочисленные синяки и порезы на теле девушки.

В отношении обидчиц возбуждены уголовные дела по статьям 186 ч. 2 (грабеж) и 127 ч.2 (истязание) Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7-ми лет, сообщили в милиции.

Продолжается досудебное следствие.