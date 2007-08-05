БЮТ готов поддержать предложение Партии регионов

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее блок готов поддержать предложение Партии регионов относительно увеличения одноразовой помощи при рождении первого ребенка до 12 тыс. грн., второго – 25 тыс. грн., третьего – 50 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на межпартийном съезде избирательного блока политических партий “Блок Юлии Тимошенко”.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что, презентуя свою программу «Прорыв», БЮТ предложил увеличить помощь при рожденные ребенка: первого - до 10 тыс. грн., второго, – 15 тыс. грн., третьего, – до 25 тыс. грн.

При этом она отметила, что вчера на съезде Партии регионов ее лидер Виктор ЯНУКОВИЧ внес «единственный креатив»: увеличить такую помощь при рождении первого ребенка до 12 тыс. грн., второго – 25 и третьего – 50 тыс. грн.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что БЮТ готов поддержать такое предложение для значительного улучшения демографической ситуации в стране.

***Сейчас одноразовая государственная помощь при рождении первого ребенка составляет 8,5 тыс. грн.