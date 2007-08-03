Гриценко уволил трех руководителей артбазы под Новобогдановкой

В связи со служебным несоответствием уволены с воинской службы командир, начальник штаба и главный инженер 275-й артиллерийской базы (под Новобогдановкой Запорожской области), которые способствовали разворовыванию цветных и черных металлов из этой базы.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, приказом министра обороны Украины №435 от 2 августа 2007 года уволены с воинской службы в связи со служебным несоответствием: командир 275-й артиллерийской базы Южного оперативного командования подполковник Ю.МИТУСОВ, начальник штаба – первый заместитель командира этой же воинской части майор О.КИЛАФЛИ и заместитель командира – главный инженер данной воинской части майор О.МАГУЛ.

Всего наказаны 16 военнослужащих. Среди них дисциплинарные взыскания получили должностные лица управления Южного оперативного командования.

Старший инженер 275-й артиллерийской базы майор И.СОЛОМЯНИК, еще пять прапорщиков и двое сержантов воинской службы по контракту лишены воинского звания.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в городе Мелитополе на территории металлобазы, во время разгрузки военного имущества – утиля цветных металлов в виде гильз от снарядов, сотрудниками Управления военной контрразведки СБУ в Запорожской области и Управления по борьбе с оргпреступностью МВД был задержан грузовой автомобиль 275-й артиллерийской базы Южного оперативного командования.

По данному факту военным прокурором Запорожского гарнизона было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 410 Уголовного кодекса Украины (хищение военного имущества).

Установлено, что военнослужащие воинской части Южного оперативного командования Сухопутных войск, дислоцируемой в селе Новобогдановка, незаконно вывозили с технической территории складов и сдавали на приемный пункт цветные и черные металлы, вследствие чего нанесли государству ущерб в размере более 60 тыс. грн.