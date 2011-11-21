Мужчина во время попытки самоубийства сжег 27-летнюю жену

В Кировоградской области правоохранители задержали 29-летнего жителя Маловисковского района, который во время попытки самоубийства сжег 27-летнюю жену в автомобиле.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.

19 ноября об исчезновении молодых супругов сообщила их родственница. Уже через несколько часов милиция нашла возле лесополосы в сожженном автомобиле обгоревший труп женщины. Выяснилось, что муж и жена, остановив автомобиль на обочине, вместе распивали спиртные напитки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они решили покончить жизнь самоубийством путем поджога своего авто.

Но перед этим муж взял нож и ударил им жену в грудь. Затем облил автомобиль бензином, а в салоне поджег канистру с остатками горючего. От загорания канистра взорвалась, и взрывной волной мужа выбросило из транспортного средства. После первой неудачной попытки молодой человек пытался покончить жизнь самоубийством через повешение и перерезать себе вены. Когда у него ничего не вышло, испугался и убежал, оставив тело жены в пылающем авто.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство), санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.