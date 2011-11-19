Яворивского «подвинули»: у Союза писателей - новый председатель

Председателем Национального союза писателей Украины избран Виктор БАРАНОВ.

Как сообщает «Газета по-українськи», за кандидатуру В.БАРАНОВА проголосовал 171 член съезда НСПУ. За народного депутата от БЮТ-"Батькивщины" Владимира ЯВОРИВСКОГО - 144.

"Благодарю всех, кто голосовал за меня и против, - сказал в своем выступлении В.БАРАНОВ. - В союзе больше не будет такого, что каждое иное мнение будет восприниматься, как мнение врага. Моя главная задача, чтобы каждый писатель издавался и читался".

Съезд еще продолжается. Писатели избирают свои руководящие органы.

Как известно, на предыдущем съезде Союза писателей не смогли избрать нового председателя. Тогда В.БАРАНОВ получил 156 голосов, В.ЯВОРИВСКИЙ – 146, Леонид ТАЛАЛАЙ – 14. Проходной балл был 159 голосов.

В.ЯВОРИВСКИЙ возглавлял Национальный союз писателей 10 лет.

*** В.БАРАНОВ - украинский писатель. Секретарь Национального союза писателей Украины (1983), председатель Киевской городской организации НСПУ, главный редактор литературного журнала "Київ", вице-президент Общества "Украина-Румыния".

Лауреат художественной премии "Киев" в области художественной литературы им. Евгения Плужника, премии им. О.Гирныка, Международных литературных премий "Триумф" и "Сад божественных песен" им. Г.Сковороды (2007), литературно-художественной премии им. М.Коцюбинского.

Автор многих книг поэзии, прозы, многочисленных переводов, литературно-критических, публицистических и искусствоведческих публикаций.