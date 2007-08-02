Сколько государство теряет на покупке автомобилей для чиновников?

14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция председателя правления Тендерной палаты Украины Владимира Лабы на тему: «Сколько стоят государству автомобили для чиновников», на которой речь пойдет о потерях государственных средств при осуществлении закупок автомобилей (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 332-03-97, 8 (097) 218-99-16.Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.