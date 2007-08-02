Шаповал открыл заседание ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ открыл заседание комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ШАПОВАЛ сообщил, что на заседании присутствуют 14 членов ЦИК.

По его словам, по уважительным причинам отсутствует Юрий ДОНЧЕНКО.

В повестку дня сегодняшнего заседания внесено 8 вопросов, связанных с началом избирательного процесса по внеочередным выборам народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года.