Шаповал открыл заседание ЦИК
16:30, 02 августа 2007Общество
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Отсутствует Донченко
|Владимир ШАПОВАЛ
Как передает корреспондент УНИАН, В.ШАПОВАЛ сообщил, что на заседании присутствуют 14 членов ЦИК.
По его словам, по уважительным причинам отсутствует Юрий ДОНЧЕНКО.
В повестку дня сегодняшнего заседания внесено 8 вопросов, связанных с началом избирательного процесса по внеочередным выборам народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года.
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