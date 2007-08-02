Цена нефти в Нью-Йорке побила исторический рекорд

В ходе торгов в среду, 1 августа, на нью-йоркской бирже NYMEX стоимость барреля нефти побила исторический максимум и составила 78,77 доллара, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Предыдущий рекорд был установлен 13 июля 2006 года во время вторжения израильских войск в Ливан и равнялся 78,40 доллара за баррель.

Причиной роста цен стало заявление правительства США о снижении объема запасов нефти на прошлой неделе. Они сократились на 6,5 миллиона баррелей, что гораздо больше предсказанных аналитиками 1,13 миллиона.

Международное энергетическое агентство, доклад которого около месяца назад и спровоцировал рост цен на нефть, уже призвало Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) увеличить добычу, чтобы сгладить ситуацию на рынке.

Торговая сессия 31 июля также завершилась рекордом - цена барреля нефти с поставкой в сентябре на NYMEX достигла исторического максимума в 78,21 доллара.