Под Кабмином пока - без столкновений
13:58, 02 ноября 2011Общество
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Отчитывается милиция
Милиция пока не зафиксировала нарушений общественного порядка во время акции чернобыльцев возле Кабинета министров в Киеве.
Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве.
В то же время, как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время в акции протеста чернобыльцев возле дома правительства принимают участие более 200 человек.
Правопорядок охраняет небольшое количество милиции. В то же время напротив Кабмина в парке сосредоточено более десяти автобусов с правоохранителями.
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