Под Кабмином пока - без столкновений

Милиция пока не зафиксировала нарушений общественного порядка во время акции чернобыльцев возле Кабинета министров в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве.

В то же время, как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время в акции протеста чернобыльцев возле дома правительства принимают участие более 200 человек.

Правопорядок охраняет небольшое количество милиции. В то же время напротив Кабмина в парке сосредоточено более десяти автобусов с правоохранителями.