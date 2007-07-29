Ющенко с семьей приехал к гуцулам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с семьей принял участие в ХVІІ Международном Гуцульском фестивале, завершившемся сегодня в Яремче Ивано-Франковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО в своем выступлении назвал это чрезвычайно важным событием в традициях украинского народа. “Через почитание украинской песни, слова, искусства мы творим новейшую историю Украины, - отметил Президент. – Сегодняшний фестиваль, посвященный Украине, украинской истории и украинской песне, возвращает нас к собственным корням”.

Глава государства выразил благодарность тем людям, которые стояли у истоков этого фестиваля.

Президент убежден, что в канун праздника Независимости Украины, “украинский дух в нашу жизнь может прийти через искусство, через песню”.

По его словам, «украинская нация не должна потеряться». “Мы творим современную европейскую Украину, невзирая на разные сложности”, – сказал В.ЮЩЕНКО и выразил убеждение, что “европейского будущего мы обязательно достигнем”.

Глава государства вручил орден “За заслуги” ІІІ степени городскому председателю Яремче Николаю ПАЛИЙЧУКУ. Президент лично приколол орден на вышивке мэра.

ХVІІ Международный Гуцульский фестиваль в Яремче передал эстафету следующего проведения городу Вижница Черновицкой области.