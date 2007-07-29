Погода на 1 августа

Сегодня в Украине будет переменная облачность. Лишь в западных, северных и местами в центральных областях пройдут кратковременные грозовые дожди, местами шквалы 15-20 м/с; температура ночью 13-18°, днем 23-28°, в центральных областях 27-32°. На остальной территории без осадков; температура ночью 17-22°, днем 31-36°. Ветер северо-западный 5-10 м/с. На Закарпатье кратковременные дожди; температура ночью 13-18°, днем 23-28° (в горах ночью 8-13°, днем 14-19°).

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 30 июля ожидается переменная облачность, кратковременные грозовые дожди пройдут в западных областях. На остальной территории без осадков. Температура существенно не изменится. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. На Закарпатье ночью преимущественно без осадков; температура ночью 13-18°, днем 23-28° (в горах ночью 8-13°, днем 14-19°).

31 июля в центральных областях, ночью в северных и местами в западных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура в южной части и восточных областях ночью 16-22°, днем 30-36°, на остальной территории ночью 11-17°, днем 20-26° (в большинстве центральных областей 27-33°). На Закарпатье без существенных осадков; температура ночью 11-16°, днем 21-26° (в горах ночью 8-13°, днем 13-18°).

1 августа днем кратковременные дожди, грозы ожидаются также местами в восточной части страны. Температура в южной части и восточных областях ночью 16-22°, днем 27-32°, на крайнем востоке до 35°; на остальной территории ночью 11-17°, днем 20-26°. На Закарпатье погода не изменится.

29 июля в Киеве и области ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°. Ветер северо-западный.

30 июля переменная облачность без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

31 июля ожидается кратковременный дождь, гроза (днем местами). Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.

1 августа без существенных осадков. Температура существенно не изменится.