Азаров: Мы не должны сужать круг потенциальных покупателей ОПЗ

Кабинет министров вернул Фонду государственного имущества Украины проект комплексных условий по продаже 99,48% акций Одесского припортового завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ.

По его словам, условия продажи ОПЗ, поданные Фондом госимущества, содержали пункты, которые могли быть истолкованы как «прописанные под конкретного покупателя».

"Конечно, покупатель ОПЗ должен будет выполнить определенные инвестиционные обязательства, однако мы не должны через специализированные условия сужать круг потенциальных покупателей", - отметил Н.АЗАРОВ.

Отвечая на вопрос относительно возможной задержки продажи пакета акций ОПЗ и, соответственно, переноса сроков поступления платежей в бюджет, Н.АЗАРОВ сказал, что дата поступления в бюджет средств от продажи 99,48% акций Одесского припортового завода не является для Кабмина критичной. "Мы сможем выполнить наши обязательства, независимо от того, когда поступят деньги - в этом году или в следующем. Для нас главное, чтобы приватизация решила дальнейшие проблемы развития этого предприятия", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества Украины своим приказом от 14 мая утвердил конкурсную комиссию по проведению конкурса по продаже 99,52% пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод». Тогда 99,52% госпакет акций завода для продажи на конкурсе был оценен в 1 млрд. 444 млн. 221 тыс. 270 грн.

Приватизация ОПЗ планировалась на сентябрь.

25 июля в интервью УНИАН первый заместитель председателя Фонда госимущества Виктор ПЕТРОВ сообщил, что приватизация Одесского припортового завода, запланированная ранее на сентябрь, перенесена на октябрь. Тогда он сказал, что перенос сроков связан с тем, что еще не утвержден порядок приватизации предприятия. Он также уточнил, что стартовая цена ОПЗ планируется на уровне 2,5 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Последние три года около 88% произведенной заводом продукции экспортируется: аммиак - в Бельгию, США и Францию, карбамид - в Швейцарию, Бельгию, США и Германию.

100% пакет акций ОАО находится в управлении Фонда госимущества.