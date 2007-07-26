Так кто же всё-таки губернатор на Днепропетровщине?

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Надежда ДЕЕВА подчеркивает, что продолжает работать на своей должности по поручению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сама Н.ДЕЕВА заявила сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

«Президент поручил работать, и я выполняю поручение», - сказала Н.ДЕЕВА.

По ее словам, свое поручение глава государства подтвердил Н.ДЕЕВОЙ во время визита в Кривой Рог в июне текущего года.

«Я встречалась с Президентом и с представителями Секретариата на заседании СНБО, и никаких вопросов не возникало», - заявила Н.ДЕЕВА.

Она также отметила, что ее команда работает еще более сплоченно и сделает все, что было обещано людям.

Н.ДЕЕВА сообщила, что сейчас она проводит индивидуальные собеседования с руководителями райгосадминистраций по вопросам выполнения в городах и районах области социальных инициатив Президента Украины. Данные собеседования помогают выявить проблемные места в работе райгосадминистраций на местах, а также сразу определить пути их решения. Также определяются перспективы программы социально-экономического развития городов и районов области.

Как сообщал УНИАН, 25 июля на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ опроверг информацию, что 24 июля он якобы намеревался представить нового председателя Днепропетровской облгосадминистрации.

По словам В.БОНДАРЯ, вчера в Днепропетровской области планировалось провести совещание с председателями районных госадминистраций.

По его словам, после совещания он должен был доложить Президенту Украины о ситуации, сложившейся в области, однако, отметил В.БОНДАРЬ, совещание не состоялось из-за поручения Президента Виктора ЮЩЕНКО срочно вылететь на Волынь - в место стихийного бедствия.

В то же время В.БОНДАРЬ еще раз подтвердил, что некоторые кадровые изменения в регионах будут проведены.