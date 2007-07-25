В Ивано-Франковске отметили годовщину освобождения города от фашистов

Сегодня в Ивано-Франковске прошли мероприятия, посвященные 63-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковской облгосадминистрации, по случаю 63-й годовщины освобождения города возле братских могил советских воинов на городском кладбище по улице Киевской священники Украинской православной церкви Московского патриархата отслужили панихиду и освятили памятный крест.

В мероприятиях приняли участие генеральный консул Российской Федерации во Львове Евгений ГУЗЕЕВ, народный депутат Украины V созыва Игорь ЗВАРИЧ, председатель Ивано-Франковской областной организации Коммунистической партии Украины Михаил СТУЛА, представители облгосадминистрации, городского совета, ветераны Великой Отечественной войны, общественность областного центра.

К памятному кресту возложили корзину с цветами от премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Также сегодня по случаю 63-й годовщины освобождения города Тлумач Ивано-Франковской области от немецко-фашистских захватчиков возле памятника воинам-освободителям состоялись панихида и митинг-реквием. Ветеранам войны вручены памятные альбомы.

Справка УНИАН. Ивано-Франковск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 27 июля 1944 года.